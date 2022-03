Cyril Iasci dans “Mal ajusté” – Festival du Quai Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme

Cyril Iasci dans “Mal ajusté” – Festival du Quai Bourg-lès-Valence, 25 mars 2022, Bourg-lès-Valence. Cyril Iasci dans “Mal ajusté” – Festival du Quai Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence

2022-03-25 – 2022-03-25 Espace Girodet Allée André Revol

Bourg-lès-Valence Drôme EUR 39 39 Il a comme une impression étrange de ne jamais être au bon endroit, de croiser des gens bizarres, de passer à côté de la réussite, d’habiter dans des apparts improbables, de ne pas être tout à fait en phase avec son milieu… contact@theatre-le-rhone.com +33 4 75 43 38 88 http://www.theatre-le-rhone.com/ Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Bourg-lès-Valence, Drôme Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Espace Girodet Allée André Revol Ville Bourg-lès-Valence lieuville Espace Girodet Allée André Revol Bourg-lès-Valence Departement Drôme

Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourg-les-valence/

Cyril Iasci dans “Mal ajusté” – Festival du Quai Bourg-lès-Valence 2022-03-25 was last modified: by Cyril Iasci dans “Mal ajusté” – Festival du Quai Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 25 mars 2022 Bourg-lès-Valence Drôme

Bourg-lès-Valence Drôme