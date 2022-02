Cyril Girardeau Café de la Route, 22 mars 2022, Villenave-d’Ornon.

Cyril Girardeau

du mardi 22 mars au vendredi 22 avril à Café de la Route

Entres sculptures et peintures, l’artiste autodidacte prend la matière, la transforme et lui donne une seconde vie. ——————————————————————————————————————- ### Peintures et acryliques, objets de récupérations, toiles arrachées et recousues se confondent et ce mélangent aux matières. Depuis près de 25 ans le rochelais Cyril Girardeau développe un univers pictural à la fois touchant, drôle et poétique, qui semble survivre à un monde sans pitié, comme un navire à la dérive. Baigné d’influences musicales très variées notamment marquées par les années punk, ses toiles qui réinventent la ronde-bosse nous font toucher du doigt chaque fois un sentiment, souvent complexe, sur le monde. **Vendredi 25 mars** * 19 h : Vernissage musical de l’exposition * 20 h : concert rock Her’In [Retrouvez l’artiste sur Facebook](https://www.facebook.com/cyril.girardeau.artiste.plasticien)

L’artiste plasticien expose au Café de la Route

Café de la Route 501 route de Toulouse, Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T17:00:00;2022-03-23T09:30:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T17:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T17:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T17:00:00;2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T17:00:00;2022-03-30T09:30:00 2022-03-30T12:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T17:00:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T17:00:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T17:00:00;2022-04-05T14:00:00 2022-04-05T17:00:00;2022-04-06T09:30:00 2022-04-06T12:00:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T17:00:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T17:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T17:00:00;2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T17:00:00;2022-04-13T09:30:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T17:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T17:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T17:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T17:00:00;2022-04-20T09:30:00 2022-04-20T12:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T17:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T17:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T17:00:00