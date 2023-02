CYRIL CYRIL + ZAR ELECTRIK PLAISIR D’OFFRIR LA GRANGE A MUSIQUE, 11 février 2023, CREIL.

CYRIL CYRIL + ZAR ELECTRIK PLAISIR D’OFFRIR LA GRANGE A MUSIQUE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:30 (2023-02-11 au ). Tarif : 11.3 à 11.3 euros.

LA VILLE DE CREIL (L-D-21-6253 / 7275 / 7276) PRESENTE Cyril Cyril (ou le Helvet Underground c’est selon), duo signé chez Born Bad, invoque une transe minimaliste d’un nouveau genre sans sacrifice humain ni rivière de sang mais avec voix perchées, banjo à pédales greffées et percussions bricolées. Comme si Devo venait du Bayou (celui des Amériques). Avec Zar Electrik on quitte la fraîcheur des montagnes suisse pour savouer un mélange efficace de transes ganouies, musique subsaharienne et electro ensorcelante. Une «african techno» construite à base de oud, kora électrique et de machines rugissantes. Plaisir d’Offrir est un duo de DJ amiénois qui traine autant chez les fleuristes que chez les disquaires (ça tombe bien à quelques jours de la Saint Valentin). Ces fervents défenseurs du vinyle vous concocteront un joli bouquet de Joy Division, LCD Soundsystem, Metronomy…

LA GRANGE A MUSIQUE CREIL 16 Rue Salvator Allende Oise

