Blum, le samedi 19 février à 19:00

Cyril Benhamou qui n’est plus à son coup d’essai se présente ici avec son tout nouveau trio. Avec un univers bien à lui, et ouvert aux tendances musicales actuelles, il mélange les esthétiques et les genres sans aucune frontière. C’est à la tête de différentes formations que ce pianiste devenu incontournable se produit partout dans la région, avec toujours cette même énergie. Tour à tour musicien, animateur d’une émission de radio, ou organisateur de soirées, ses prestations sont toujours un événement. Cyril Benhamou : piano Denis Frangulian : contrebasse Jérôme Mouriez : batterie

Entrée libre

Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille

2022-02-19T19:00:00 2022-02-19T23:30:00

