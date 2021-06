Marseille Atelier Juxtapoz (Le Couvent) Bouches-du-Rhône, Marseille Cyril Benhamou + guest: Grabuge Atelier Juxtapoz (Le Couvent) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Cyril Benhamou + guest: Grabuge Atelier Juxtapoz (Le Couvent), 23 juin 2021-23 juin 2021, Marseille. Cyril Benhamou + guest: Grabuge

Atelier Juxtapoz (Le Couvent), le mercredi 23 juin à 19:30

Grabuge feat dj Creestal + guests Grabuge brouille les pistes, mélange univers et esthétiques musicales et fédère autour de lui une partie de la scène la plus excitante du moment ! Impossible à prévoir, Grabuge c’est toujours des invités de dernière minute et un line up surprise… [[https://www.youtube.com/watch?v=igKJnnKU-9Q](https://www.youtube.com/watch?v=igKJnnKU-9Q)](https://www.youtube.com/watch?v=igKJnnKU-9Q) [https://www.youtube.com/watch?v=c2_04SEYc44](https://www.youtube.com/watch?v=c2_04SEYc44)

adhésion 2€

♫♫♫ Atelier Juxtapoz (Le Couvent) 52 Rue Levat, 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-23T19:30:00 2021-06-23T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Atelier Juxtapoz (Le Couvent) Adresse 52 Rue Levat, 13003 Marseille Ville Marseille lieuville Atelier Juxtapoz (Le Couvent) Marseille