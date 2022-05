Cyril Atef · « Papatef » fête la musique Le 360 Paris Music Factory Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le mardi 21 juin 2022

de 21h00 à 00h00

.

Véritable homme-orchestre officiant simultanément aux percussions, drum machines, platines et chant, il vous emmènera vers la transe en quelques minutes. PAPATEF va vous faire danser toute la soirée ! Bien connu du public pour ses multiples aventures musicales avec Vincent Segal (Bumcello), mais aussi pour son projet CongopunQ ou encore ses collaborations avec M. et Gotan Project, attention PAPATEF va vous faire danser toute la soirée ! Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha 75018 Paris Contact : https://le360paris.com/

