Derrière sa guitare, tour à tour énergique, douce-amère ou nostalgique, Cyril Adda dévoile un folk métissé étonnamment riche et varié. Tantôt Rock tantôt Chanson, sa musique empreinte d’une grande sincérité vous touche, sa voix vous interpelle. Parfois assis au piano, distillant de discrètes et surprenantes tonalités jazz, il vous invite à embarquer pour un fabuleux voyage musical… » Multi-instrumentiste, bricoleur et touche-à-tout, Cyril Adda est avant tout un artisan du son qui prend le temps de soigner ses mélodies, de peaufiner ses textes avec une infinie patience, désireux de recréer lors de chaque concert, ce lien précieux qui relie un artiste à son public. Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre ♫♫♫ Le Rallumeur d’étoiles Quai Brescon 13500 MARTIGUES Martigues Bouches-du-Rhône

