Cyril Adda Le 3C Café culturel citoyen, 26 février 2022, Aix-en-Provence.

Cyril Adda

Le 3C Café culturel citoyen, le samedi 26 février à 20:30

« Depuis 2011, Cyril Adda multiplie les concerts, partage les scènes et les expériences. En solo ou en groupe, soutenu par une section rythmique influente, le jazz accompagne l’écriture de ses chansons jusqu’à la sortie de son premier EP A l’étroit paru en 2015. Puis, un virage s’opère : l’acoustique laisse peu à peu place à l’amplifié, l’humour s’estompe au profit d’une chanson plus revendicative et plus sensible. Cyril Adda met en scène des personnages, raconte des histoires, des bouts de chemin de vie que les protagonistes, témoins de notre époque vivent, nous livrant une certaine réalité sociale. Publié en 2017, son deuxième EP Epreuves devient le point de départ d’un premier album long, L’îlot paru le 7 février 2020. Derrière sa guitare ou assis au piano, Cyril Adda et ses musiciens vous invitent à embarquer pour un voyage musical. Mélangeant les styles, du rock à la chanson actuelle en passant par des orchestrations plus traditionnelles, ses mélodies vous touchent et sa voix vous interpelle. » En écoute ici : [https://www.youtube.com/watch?v=Tj9dGWO4vjc&feature=emb_logo](https://www.youtube.com/watch?v=Tj9dGWO4vjc&feature=emb_logo)

Entrée libre

♫♫♫

Le 3C Café culturel citoyen 23 Boulevard Carnot 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T20:30:00 2022-02-26T22:00:00