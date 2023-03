Cyrielle Knoepfel – Trop Tard ? LA SCENE DE STRASBOURG, 3 juin 2023, STRASBOURG.

Cyrielle Knoepfel – Trop Tard ? LA SCENE DE STRASBOURG. Un spectacle à la date du 2023-06-03 à 20:30 (2023-06-03 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

SEEYOUSOON (L-D-2021-003908/ D-2021-003907) présente: ce spectacle. À tout juste 30/40 ans, Cyrielle Knoepfel, prononcez Kneupfelle, rompt avec la tradition familiale du CDI, mariage, bébé, maison et labrador, pour se jeter sur les planches avec panache! Toutes ces années passées derrière un bureau à bien se faire chier ou encore à consoler ses copines de leur relations toxiques, lui ont donné la matière et le recul suffisants pour dépeindre une vie menée tambour battant va la cruche à l’eau qu’elle fait un truc mais elle ne sait plus quoi! Qu’importe! Cyrielle veut être comédienne! Mais voilà, elle n’a ni l’âge, ni le physique, ni le réseau, ni… ni rien en fait, à part ses blagues et son culot! (c’est comme une bite et un couteau mais en plus girly!) ! Vous aurez honte, vous aurez peur mais vous aurez surtout payé alors autant rester pour voir un chouette spectacle ! Dépêchez-vous quand même de venir la voir car il n’est pas sûr qu’elle fasse carrière !… Bisous! Cyrielle Knoepfel – Trop Tard ?

LA SCENE DE STRASBOURG STRASBOURG 1 Rue Lafayette Bas-Rhin

