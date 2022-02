Cyrano(s) Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Cyrano(s) Théâtre municipal Place du Prieuré – impasse du Théâtre Yssingeaux

2022-03-11 20:30:00 – 2022-03-11 22:00:00

Yssingeaux Haute-Loire EUR Venez au théâtre avec la compagnie « les Moutons noirs » d’après le chef d’oeuvre d’Edmond Rostand.

Avec le soutien du Tarmac/Scène Internationale Francophone, du Théâtre Traversière et du Lavoir Moderne Parisien. +33 4 71 59 10 76 Théâtre municipal Place du Prieuré – impasse du Théâtre Yssingeaux

