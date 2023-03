Cyrano(s) Pithiviers Catégories d’Évènement: Loiret

Loiret Venez assister à la représentation de la pièce Cyrano(s) au théâtre du Donjon.Cyrano aime Roxame mais n’ose lui dire car il se sent trop laid.

Résumé :

Christian aime Roxane mais n’ose lui dire car il se sent trop sot.

Cyrano prête son esprit à Christian pour concrétiser à travers lui son amour.

Roxane aime Christian mais tombera sans le savoir amoureuse de l’esprit de Cyrano.

Et si Cyrano n’était pas vraiment laid ? Et si sa laideur était dans la vision qu’il a de lui même.

Et si tous, nous portions un nez devenu monstrueux à force de ne voir que lui. billet.theatre@pithiviers.fr +33 2 38 32 06 45 ©Théâtre du Donjon

