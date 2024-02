CYRANO SENTAIT BON LA LESSIVE THEATRE OLYMPE DE GOUGES Montauban, samedi 6 avril 2024.

Voici ici la pièce d’Edmond Rostand transposée dans le Japon médiéval, un pays source de fantasmes pour les Occidentaux, qui vient sublimer la tragédie imaginée par l’écrivain.Cyrano y est un samouraï devant rester maître de lui en toute circonstance et affronter avec courage les épreuves qui s’imposent à lui. Une adaptation poétique et émouvante, à l’esthétique très marquée et raffinée. Cyrano est le récit atypique d’un héros de l’ombre, différent des autres avec son nez proéminent, animé par l’amour, le courage et une grande générosité. Ainsi, Cyrano aime sa précieuse cousine Roxanne, belle et envoûtante comme une fleur de pavot. Elle est le doux poison qui marque le cœur des hommes. Mais la douce Roxanne n’a d’yeux que pour Christian, le parfait prince charmant : beau mais inévitablement bête et naïf.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:30

THEATRE OLYMPE DE GOUGES 4 PLACE LEFRANC DE POMPIGNAN 82000 Montauban 82