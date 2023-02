Cyrano Project THEATRE COMEDIE ODEON, 21 février 2023 00:00, LYON.

Cyrano Project Cyrano Project. Un spectacle à la date du 2023-02-21 au 2023-03-18 21:00. Tarif : 28.2 28.2 euros.

THEATRE COMEDIE ODEON LYON Rhône . Théâtre Comédie Odeon (PLATESV-D-2020-006480/006323/006324) présente : ce spectacle. Genre : Seul en scène Durée : 1h20 D’après : « Cyrano de Bergerac » d’Edmond Rostand Jeu : Jérôme Sauvion Mise en scène : Caroline Boisson Costumes et accessoires : Gladys Glover Création lumière, régie générale : Pascal Nougier Une création LA FACE NORD CIE Un metteur en scène abandonné de tous pour d’obscures raisons, décide de jouer SEUL la pièce Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. Songe ou folie, peu importe. Le personnage/metteur en scène bascule et glisse dans son monde intérieur. Pendant qu’autour de lui les objets prennent vie, il endosse un rôle, puis deux, puis trois, puis tous… Et c’est dans un élan désespéré et jubilatoire qu’il va se jouer, mais aussi nous raconter son Cyrano. Car il s’agit bien ici du Cyrano De Bergerac d’Edmond Rostand mais dans une adaptation pour un seul comédien respectant, et la versification, et la poésie du texte original. Une mise en scène moderne et étonnante du mythe Cyrano qui valorise la beauté du texte tout en faisant appel à son propre imaginaire. On se surprend alors, portés par l’action et les nombreux personnages de la pièce, tous incarnés par Jérôme Sauvion, à jouer nous-même et à découvrir ou re-découvrir tout le sublime de ce texte, qui se révèle à la fois limpide, noble et majestueux… Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 78 82 86 30.. Caroline Boisson

