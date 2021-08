Cornebarrieu L'Aria Cornebarrieu, Haute-Garonne Cyrano L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Cyrano L’Aria, 4 février 2022, Cornebarrieu. Cyrano

L’Aria, le vendredi 4 février 2022 à 20:30

_**Est-il besoin de dresser le portrait de celui que tout le monde connaît même sans l’avoir lu ?**_ _**Cyrano. Qui est-il dans notre imaginaire ?**_ La troupe du Théâtre Les Pieds Nus a voulu revisiter l’histoire à sa manière ; parce qu’elle pense que changer de point de vue c’est parfois révéler. À ce que nous connaissons par coeur, il faut de l’inédit. A l’Aria nous partageons ce point de vue, c’est pourquoi nous avons souhaité vous proposer cette version du chef d’œuvre d’Edmond Rostand joué par trois comédiennes. **La garderie de l’Aria** Ce service est ouvert sur réservation auprès de la billetterie (site web ou permanence à l’Aria), pour les enfants de 6 à 12 ans inclus , jusqu’à 72 heures avant la date du spectacle. Tarif : 5 € par famille Organisation : Ville de Cornebarrieu

Tarif plein 21 € | Tarif réduit 16 €

Théâtre L’Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cornebarrieu, Haute-Garonne Autres Lieu L'Aria Adresse Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Ville Cornebarrieu lieuville L'Aria Cornebarrieu