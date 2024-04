Cyrano de Bergerac Saint-Jean-de-Côle, samedi 10 août 2024.

Pour le onzième été la Compagnie du Sûr Saut revient à Saint-Jean-de-Côle pour un

nouveau spectacle Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand. Guidés par ce personnage au

panache légendaire, nous vous invitons à vous promener dans les ruelles du village. Dans ce

décor unique et authentique, vivez une histoire d’amour et d’idéal. Un spectacle rythmé par

l’épée et la plume de Cyrano.

Déambulation dans tout le village. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 20:30:00

fin : 2024-08-10

le bourg

Saint-Jean-de-Côle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Cyrano de Bergerac Saint-Jean-de-Côle a été mis à jour le 2024-04-09 par Isle-Auvézère