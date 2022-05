Cyrano de Bergerac par Les Lames sur Seine Saint-Bonnet-de-Joux Saint-Bonnet-de-Joux Catégories d’évènement: Saint-Bonnet-de-Joux

Saône-et-Loire

Cyrano de Bergerac par Les Lames sur Seine Saint-Bonnet-de-Joux, 23 juillet 2022, Saint-Bonnet-de-Joux. Cyrano de Bergerac par Les Lames sur Seine Route de Génelard Ecuries de Chaumont en Charolais Saint-Bonnet-de-Joux

2022-07-23 18:00:00 – 2022-07-23 21:00:00 Route de Génelard Ecuries de Chaumont en Charolais

Le rideau se lèvera en fin d'après-midi sur une pièce de capes et d'épées avec 20 acteurs, de la troupe "Les lames sur scène", en costume d'époque. Les Ecuries de Chaumont en Charolais feront office de décor aux duels et combats des Mousquetaires de la pièce d'Edmond de Rostand "Cyrano de Bergerac". Pour ceux qui le souhaitent, un diner aura lieu, sur réservation, à 20h. ot-charolles@legrandcharolais.fr +33 3 85 24 05 95

