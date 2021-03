ELANCOURT Le Prisme Élancourt CYRANO DE BERGERAC Le Prisme ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

Le Prisme, le vendredi 7 mai à 20:30

Compagnie des Échappés de la Coulisse Redécouvrez l’un des plus grands classiques du théâtre français, Cyrano de Bergerac d’après Edmond Rostand. L’intrépide mousquetaire qui manie les mots aussi bien que l’épée, va vous faire revivre la poésie du texte dans une version plus moderne. L’histoire ne sera pas ancrée dans un lieu ou une époque, mais le spectateur sera plongé au cœur d’une véritable épopée scénique. Un voyage dans le temps, l’espace et les mots, où les codes classiques de la tragédie se réinventent pour exalter les valeurs de l’héroïsme. Une réadaptation sublimée par la complicité des comédiens qui rend cette œuvre indémodable. Grande Salle – Durée : 2h20 Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,00€

CYRANO DE BERGERAC Le Prisme Centre des 7 Mares ELANCOURT

2021-05-07T20:30:00 2021-05-07T22:30:00

