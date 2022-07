CYRANO DE BERGERAC – FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE

CYRANO DE BERGERAC – FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE, 11 juillet 2022, . CYRANO DE BERGERAC – FESTIVAL D’ÉTÉ DE L’ILLUSTRE THÉÂTRE



2022-07-11 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-29 CYRANO DE BERGERAC

Tous les lundis dans les jardins de l’Illustre Théâtre. Cyrano, soldat chez les Cadets de Gascogne, est un homme libre.

Amoureux de la belle Roxane, il n’ose le lui avouer, complexé par un nez difforme. Roxane, elle, est follement éprise de Christian de Neuvillette, nouvellement intégré chez les Cadets. Elle lui demande de tout faire pour protéger l’élu de son cœur, plongeant ainsi Cyrano dans un effroyable dilemme… « Chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l’oeil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre, quand il vous plait, son feutre de travers. Pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers… » 14 comédiens sur scène au service d’un des plus beaux textes du théâtre classique français. Une tragi-comédie d’Edmond Rostand

Mise en scène par : Gérard Mascot et Delphine Sire.

Avec Denis Ancé, Alexandre Bohbot, Alexandre Brès, Jean-Paul Cabassut, Bruno Chambon, Georges Duhourcau, Guillaume Oriola, Frédérique Mascot, Gérard Mascot, Flore Padiglione, Simon-Pierre Ramon, Tom Torel, Delphine Sire et Lisie Vinsson.

Costumes : Stéphanie Sanchez

Décors : Agnes Canuto & Guy Sahuc

Maitre d’Armes : Marie Clapier

Tréteaux : Stephano Perocco

Lumière / Son : Daniel Ravot

Administration : Véronique Cheval Tarifs:

Normal : 24 €

Réduit : 18 € ( mineurs +10ans, étudiants, personnes à la recherche d’un emploi , groupes +10 pers)

Enfants -10 ans : 12 € Illustre Théâtre CYRANO DE BERGERAC Cyrano, soldat chez les Cadets de Gascogne, est un homme libre.

Amoureux de la belle Roxane, il n’ose le lui avouer, complexé par un nez difforme. Roxane, elle, est follement éprise de Christian de Neuvillette, nouvellement intégré chez les Cadets. Elle lui demande de tout faire pour protéger l’élu de son cœur, plongeant ainsi Cyrano dans un effroyable dilemme… CYRANO DE BERGERAC

Tous les lundis dans les jardins de l’Illustre Théâtre. Cyrano, soldat chez les Cadets de Gascogne, est un homme libre.

Amoureux de la belle Roxane, il n’ose le lui avouer, complexé par un nez difforme. Roxane, elle, est follement éprise de Christian de Neuvillette, nouvellement intégré chez les Cadets. Elle lui demande de tout faire pour protéger l’élu de son cœur, plongeant ainsi Cyrano dans un effroyable dilemme… « Chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l’oeil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre, quand il vous plait, son feutre de travers. Pour un oui, pour un non, se battre, ou faire un vers… » 14 comédiens sur scène au service d’un des plus beaux textes du théâtre classique français. Une tragi-comédie d’Edmond Rostand

Mise en scène par : Gérard Mascot et Delphine Sire.

Avec Denis Ancé, Alexandre Bohbot, Alexandre Brès, Jean-Paul Cabassut, Bruno Chambon, Georges Duhourcau, Guillaume Oriola, Frédérique Mascot, Gérard Mascot, Flore Padiglione, Simon-Pierre Ramon, Tom Torel, Delphine Sire et Lisie Vinsson.

Costumes : Stéphanie Sanchez

Décors : Agnes Canuto & Guy Sahuc

Maitre d’Armes : Marie Clapier

Tréteaux : Stephano Perocco

Lumière / Son : Daniel Ravot

Administration : Véronique Cheval Tarifs:

Normal : 24 €

Réduit : 18 € ( mineurs +10ans, étudiants, personnes à la recherche d’un emploi , groupes +10 pers)

Enfants -10 ans : 12 € Illustre Théâtre dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville