CYRANO DE BERGERAC au Château de Talmay Talmay, 12 août 2021-12 août 2021, Talmay.

CYRANO DE BERGERAC au Château de Talmay 2021-08-12 – 2021-08-12 Place du Château Château de Talmay

Talmay Côte-d’Or Talmay

Pour sa 6ème année, AMAB est de nouveau sur les routes avec son nouveau spectacle CYRANO DE BERGERAC. Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire mythique de ce mousquetaire intrépide, appartenant à la compagnie des Cadets de Gascogne. Amoureux de Roxane depuis de longues années, il n’ose se déclarer à cause de son nez qu’il juge laid. Pourtant, par amour pour elle, désespéré, il accepte de protéger son rival Christian et va même jusqu’à l’aider à séduire Roxane … Verra t-elle la supercherie ? Venez découvrir cette histoire d’amour mythique en costumes d’époque, en musique et toujours de 7 à 107 ans ! Ouverture des portes à partir de 20h, spectacle à à 20h30. Tarif libre.

Pour sa 6ème année, AMAB est de nouveau sur les routes avec son nouveau spectacle CYRANO DE BERGERAC. Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire mythique de ce mousquetaire intrépide, appartenant à la compagnie des Cadets de Gascogne. Amoureux de Roxane depuis de longues années, il n’ose se déclarer à cause de son nez qu’il juge laid. Pourtant, par amour pour elle, désespéré, il accepte de protéger son rival Christian et va même jusqu’à l’aider à séduire Roxane … Verra t-elle la supercherie ? Venez découvrir cette histoire d’amour mythique en costumes d’époque, en musique et toujours de 7 à 107 ans ! Ouverture des portes à partir de 20h, spectacle à à 20h30. Tarif libre.

dernière mise à jour : 2021-07-07 par