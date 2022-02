« Cynthia, Premières neiges » par la Compagnie Lilo Sainte-Foy-la-Grande, 4 mars 2022, Sainte-Foy-la-Grande.

« Cynthia, Premières neiges » par la Compagnie Lilo Sainte-Foy-la-Grande

2022-03-04 – 2022-03-04

Sainte-Foy-la-Grande Gironde

EUR 7 9 « Cynthia, Premières neiges » par la Compagnie Lilo.

Cynthia a entendu à la radio une phrase qui lui a fait « Paf » dans la tête : La vie c’est le mouvement !

Elle en sait quelque chose elle qui est « dans le remplacement » au centre social : passer du ménage à l’accueil, aux permanences de week-end, à la disposition des tables et des chaises pour les réunions, au rangement des tables et des chaises, à l’affichage… C’est sûr qu’il faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot… ni dans le même chausson de danse ! Parce que le Centre social c’est ça aussi, la réalisation d’un rêve dansé, la découverte d’un monde inconnu au gré de stages surprenants et de rencontres avec un monde insoupçonné ! Autant d’atouts pour permettre à Cynthia de partager sa nécessité absolue : être en mouvement dans la ronde du monde !

Une histoire d’émancipation par la danse et par le lien social…

Tout public.

« Cynthia, Premières neiges » par la Compagnie Lilo.

Cynthia a entendu à la radio une phrase qui lui a fait « Paf » dans la tête : La vie c’est le mouvement !

Elle en sait quelque chose elle qui est « dans le remplacement » au centre social : passer du ménage à l’accueil, aux permanences de week-end, à la disposition des tables et des chaises pour les réunions, au rangement des tables et des chaises, à l’affichage… C’est sûr qu’il faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot… ni dans le même chausson de danse ! Parce que le Centre social c’est ça aussi, la réalisation d’un rêve dansé, la découverte d’un monde inconnu au gré de stages surprenants et de rencontres avec un monde insoupçonné ! Autant d’atouts pour permettre à Cynthia de partager sa nécessité absolue : être en mouvement dans la ronde du monde !

Une histoire d’émancipation par la danse et par le lien social…

Tout public.

+33 5 24 24 46 59

« Cynthia, Premières neiges » par la Compagnie Lilo.

Cynthia a entendu à la radio une phrase qui lui a fait « Paf » dans la tête : La vie c’est le mouvement !

Elle en sait quelque chose elle qui est « dans le remplacement » au centre social : passer du ménage à l’accueil, aux permanences de week-end, à la disposition des tables et des chaises pour les réunions, au rangement des tables et des chaises, à l’affichage… C’est sûr qu’il faut pas avoir les deux pieds dans le même sabot… ni dans le même chausson de danse ! Parce que le Centre social c’est ça aussi, la réalisation d’un rêve dansé, la découverte d’un monde inconnu au gré de stages surprenants et de rencontres avec un monde insoupçonné ! Autant d’atouts pour permettre à Cynthia de partager sa nécessité absolue : être en mouvement dans la ronde du monde !

Une histoire d’émancipation par la danse et par le lien social…

Tout public.

Compagnie Lilo

Sainte-Foy-la-Grande

dernière mise à jour : 2022-01-18 par