CYNTHIA ABRAHAM Studio de l’Ermitage, 26 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 26 novembre 2021

de 20h30 à 23h30

payant

Sortie de l’album “Unisson”

Entre jazz, musiques du monde et chanson, « Unisson » est un album minimaliste, vocal et sans frontières dans lequel la chanteuse Cynthia Abraham joue tous les instruments : voix, percussions et flûte traversière.

Elle y affirme sa place de chanteuse musicienne, utilisant sa voix précise et mélodieuse comme un instrument à part entière, tout en lui laissant le pouvoir de raconter des histoires.

C’est pour elle un véritable bonheur d’être la « femme-orchestre ».

Elle invite cependant dans l’album les musiciens Pierre de Bethmann (piano), Edouard Monnin (piano), Sonny Troupé (tambour Ka) et Munir Hossn (basse/guitare), pour 4 titres en duo.

Les chansons sont en français mais également en anglais, en créole ou encore en russe.

« Unisson » a pour vocation de rassembler. C’est un remède, une recharge. Les chansons qui le composent parlent de célébration, du moment présent, de transe nocturne, de gratitude ou de son héritage guadeloupéen.

À la fois douce et explosive, elle navigue à travers des arrangements qui soulignent la souplesse et la pureté de sa voix. Cette artiste passionnée saura vous surprendre par sa joyeuse créativité et sa voix qui réveille les rayons du soleil.

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage Paris 75020

Date complète :

