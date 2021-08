CYNTHIA ABRAHAM & Haïlé Jno-Baptiste Le Baiser Salé, 28 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 28 septembre 2021

de 19h30 à 20h45

payant

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public.

Cynthia Abraham voix/looper, Haïley Jno-Baptiste guitare/chœurs

Cynthia Abraham et Haïlé Jno-Baptiste font revivre les grandes reprises sur lesquelles nous avons tous dansé et ce duo allie parfaitement le groove et la soul, tout en subtilité et en énergie. The Gap Band, Michael Jackson, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Chaka khan seront parmi nous en vibrations…

Parallèlement à ses projets personnels qu’elle mène de front en leadeuse où co-leadeuse (albums Petites Voix, Abraham Réunion, Incantation) Cynthia Abraham est une des vocalistes des plus demandées sur la scène du jazz français. Dotée d’une grande capacité d’adaptation, elle a collaboré avec de nombreux artistes au cours de sa carrière, tels que l’Orchestre National de Jazz, Anne Pacéo, Tony Chasseur, Mario Canonge, Sandra Nkaké, MC Solaar, IAM, Hugh Coltman, Camille, Matt Pokora, Gospel pour 100 voix.

Haïlé Jno-Baptiste, guitariste et compositeur, a collaboré avec de nombreux artistes à l’international : Tal, Maitre Gims, Matt Pokora, Ben L’Oncle Soul, Y’Akoto, Amel Bent, Kenji Girac, John Legend. Il développe un jeu original à la guitare et une grande finesse dans la réalisation de ses albums.

Créé en 2012, le créneau #JazzDeDemain a donné naissance à une série de résidences mensuelles et bimestrielles, permettant à des jeunes artistes d’expérimenter la scène, de rôder un répertoire, tout en le présentant au public. Un créneau prometteur et porteur où la créativité et l’émulsion n’ont pas de limite. #SoyezCurieux !

Concerts -> Jazz

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact :Le Baiser Salé Jazz-Club 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.twitter/lebaisersale0142333771

Concerts -> Jazz Étudiants;Les Nuits;Musique;En famille

Date complète :

2021-09-28T19:30:00+02:00_2021-09-28T20:45:00+02:00

Cynthia Abraham