Le 360 Paris Music Factory, le samedi 24 juillet à 18:30

**Cynthia Abraham et Arthur Alard** Une chanteuse et un percussionniste, des boucles vocales et une réelle passion pour le rythme ! Cynthia Abraham et Arthur Alard allient parfaitement le jazz avec les musiques latines, brésiliennes et caribéennes tout en subtilité et en énergie. Venez découvrir l’originalité de ce duo épuré et dynamique » Voz e percussao » ! Les Week-end Musicaux du 360 Carrefour des musiques et cultures du monde, nous vous donnons rendez-vous cet été, chaque samedi soir et dimanche midi, pour un rendez-vous live de grande qualité. Notre terrasse ensoleillée et notre espace de restaurant seront rythmés par des sonorités éclectiques allant du jazz à la musique traditionnelle persane, de la samba brésilienne à la rumba cubaine, du Gwo Ka antillais aux tambours mandingues… En famille, seul ou entre amis, rejoignez-nous pour célébrer le spectacle vivant autour d’une tapas méditerranéenne et d’une boisson rafraîchissante, dans un quartier populaire ouverts à tous. Limite de personnes selon les mesures sanitaires.

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Le 360 Paris Music Factory 32 rue Myrha Paris Quartier de Clignancourt Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T18:30:00 2021-07-24T20:00:00