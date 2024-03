Cyno-solstice Complexe Canin et Félin LE TIC Losse, mardi 11 juin 2024.

Cyno-solstice Complexe Canin et Félin LE TIC Losse Landes

Profitez des journées les plus longues de l’année pour pratiquer vos disciplines favorites l’Agility et le Hoopers !

Les matinées seront dédiées aux séances Agility et après un bon bol de croquettes pour reprendre des forces, les après-midis feront place aux séances Hoopers.

Places limitées

Attention, le nombre de places étant limité, il est important de bien penser à réserver ! 200 200 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-11

fin : 2024-06-13

Complexe Canin et Félin LE TIC 7 RN 524, lieu-dit Le tic

Losse 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine ccletic@gmail.com

L’événement Cyno-solstice Losse a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Landes d’Armagnac