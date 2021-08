Marseille Cité de la musique Bouches-du-Rhône, Marseille CYLSÉE Cité de la musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

CYLSÉE Cité de la musique, 15 octobre 2021, Marseille. CYLSÉE

Cité de la musique, le vendredi 15 octobre à 20:30

Cylsée est une chanteuse-voyageuse à la voix envoûtante fascinée par la richesse de la poésie occitane. Elle a monté un répertoire de compositions autour de grands poètes occitans contemporains, Max Rouquette en particulier, et chante aussi ses propres textes dans une couleur musicale inspirée des traditions orales du sud de l’Europe. Son univers très personnel, onirique et mélodique, qu’accompagnent un ou des musiciens de tous horizons, vous emmènent au-delà des frontières et du temps. CYLSÉE (CHANT, COMPOSITIONS, GUITARE, VIOLON ALTO), GORAN JURÉSIC (BOUZOUKI, GUITARE, CHŒUR), RACHID BELGACEM (PERCUSSIONS), MIQUÈU MONTANARO (FLÛTES, ACCORDÉON)

12 / 8€ / gratuit pour les – de 12 ans

♫♫♫ Cité de la musique 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T20:30:00 2021-10-15T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cité de la musique Adresse 4 rue Bernard du Bois 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Cité de la musique Marseille