Journée Portes Ouvertes chez CYFAC, Entreprise du Patrimoine Vivant ! CYFAC INTERNATIONAL, 1 avril 2023, Hommes.

Journée Portes Ouvertes chez CYFAC, Entreprise du Patrimoine Vivant ! 1 et 2 avril CYFAC INTERNATIONAL

Découvertes des Ateliers de Fabrication de Vélos d’Excellence CYFAC et de petites séries Haut de Gamme Méral

CYFAC INTERNATIONAL La Fuye, 477 Route du Lathan, 37340 HOMMES Hommes 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{“link”: “mailto:mfl@cyfac.fr”}]

PRESENTATION PORTES OUVERTES CYFAC INTERNATIONAL – JOURNEE EUROPEENES DES METIERS D’ART

CYFAC INTERNATIONAL c’est 40 ans d’histoires, de savoir-faire et de passion du cyclisme.

Durant ces portes ouvertes, il sera possible pour les visiteurs de venir à notre rencontre et de découvrir toute la richesse et l’histoire qui animent notre marque emblématique de vélos sur-mesure CYFAC mais aussi les dessous de la création d’un cadre de vélo.

Nous proposerons aux participants une immersion totale de nos ateliers où il sera possible d’y découvrir les coulisses et les différentes étapes de fabrication d’un cadre acier, carbone ou aluminium mais également des ateliers peinture et des services Painted by Cyfac (service annexe) où nous présenterons toutes les possibilités de personnalisation d’un cadre.

Il sera également possible de partager avec l’ensemble de nos artisans, une sortie vélo, organisée par CYFAC INTERNATIONAL, le Dimanche, partant de Tours, pour les plus téméraires. Ce sera l’occasion idéale pour essayer nos vélos test de notre marque de vélos fabriqués en petites séries, Cycles Méral (quantité limitée). Une sortie qui s’articulera autour du partage, de la convivialité et de notre passion commune.

Les visites organisées les samedi et dimanche, permettront donc, par groupes de 20 personnes maximum, de suivre et comprendre toutes les étapes de fabrication à travers nos différents ateliers :

• Atelier Acier & Inox : vous pourrez découvrir toutes les étapes de conception, découpe, gruges des tubes, assemblage du cadre sur gabarit, soudo-brasure, finition des cordons de soudures. Des artistes du chalumeau qui transforment les matières premières métalliques en œuvre d’art !

• Atelier Carbone : vous pourrez découvrir toutes les étapes d’assemblage de tubes carbone sur gabarit, de cadres solo ou Tandem, et découvrir les secrets du process de stratification carbone, à partir de tissus et de fibres composite brutes qui permettent la fabrication de vélos carbone high-tech et sur mesure. Le savoir-faire carbone et toutes les spécificités des résines utilisées vous seront expliqués par nos cadreurs et ingénieurs carbone maison.

• Atelier Peinture : vous pourrez découvrir toutes les étapes d’une peinture personnalisée d’un cadre de vélo artisanal. Les 30 000 couleurs disponibles, la fabrication en interne des pochoirs, les pistolets, les aérographes, les encres et vernis spécifiques permettant des effets aussi originaux que classieux, permettent à nos Artistes Peintres de Cycles en Tous Genres de répondre à l’imagination débordante et aux rêves de tous les cyclistes passionnés.

• Montage de vélos à la carte : vous pourrez découvrir la dernière étape de fabrication d’un vélo sur mesure. Son montage à la carte dans les règles de l’art ! Vous réaliserez que monter un vélo, à partir de composants sélectionnés spécifiquement, demande une grand rigueur et précision. Le réglage du vélo sur un banc de réglage exclusif aux mesures anthropométriques du cycliste est le point final de 12 mois de conception et fabrication d’un vélo sur mesure.

• Show-room & Garage : Dans cette galerie sont présentés des vélos CYFAC sur-mesure tout récemment sortis de nos ateliers, des machines de concours ou des cadres et des vélos uniques nés dans nos ateliers, exposés dans notre garage et mis en vente : têtes de cuvées, modèles d’exposition ou purs objets de création de nos artistes-peintres.

Notre concept MORPHOLOGICS POSTURAL System, véritable méthode biomécanique permettant d’optimiser la position du cycliste et la géométrie de sa machine vous sera également expliqué. Des études posturales pourront être réalisées pendant ces deux journées sur rendez-vous.

C’est donc une véritable immersion dans notre entreprise et la rencontre d’Artisans talentueux et passionnés que nous vous proposons.

PROGRAMME DE CES DEUX JOURNEES

Les ateliers seront ouverts du samedi 01 au dimanche 02 avril 2023 de 11h à 19h.

Afin de proposer la meilleure qualité de visite possible nous proposerons chaque journée 3 créneaux de visites guidées avec une inscriptions au préalable ( via [courriel](Mailto : mfl@cyfac.fr)) :

• 10h à 12h

• 13h30 à 15h30

• 16h à 18h

• Durée de visite de 2h

• Groupe de 20 personnes au maximum

PROGRAMME DE LA SORTIE VELO

LE DIMANCHE 02 AVRIL 2023

Une sortie à vélo de 50 km partant de Tours est organisée, partant de l’Etape 84, une auberge de jeunesse où nos créations sont exposées à Tours.

• Départ 8h30 : Etape 84 Avenue de Grammont, Tours

• Arrivée chez CYFAC : 10h30 : Café et visite offerts – environ 50km

• Possibilité de repartir en groupe vers Tours

• Tracé et parcours seront communiqués en amont pour ceux qui veulent prendre « le peloton » en route.

Contact : Marine Fleuriou – mfl@cyfac.fr – 02 47 24 96 24



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:00:00+02:00

©CYFAC