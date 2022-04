Cyclotourisme Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Cyclotourisme Saint-Astier, 9 avril 2022, Saint-Astier. Cyclotourisme Saint-Astier

2022-04-09 13:30:00 – 2022-04-09

Saint-Astier Dordogne Randonnée cycliste : la Roro.

2 circuits (60 km et 85 km, départ à 14h), ravitaillement pendant le parcours, collation à l’arrivée.

RDV dès 13h30, parking Gimel. Inscription sur place, tarif 5 €.

