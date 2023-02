Cyclotourisme : randonnée Bagnoles-Le Mont St Michel-Bagnoles Hippodrome Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’Évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne Randonnée cyclotouriste à allure libre… L’association des cyclotouristes d’Andaine organise, pour les passionnés de vélo, une randonnée cyclotouriste qui les mène de Bagnoles au Mont-Saint-Michel (aller – retour) à travers les petites routes du Bocage et du sud Manche. 3 parcours sont au programme : 110, 160 et 210 km. Des ravitaillements, au nombre de 3, sont prévus pendant le parcours. Randonnée cyclotouriste à allure libre… L’association des cyclotouristes d’Andaine organise, pour les passionnés de vélo, une randonnée cyclotouriste qui les mène de Bagnoles au Mont-Saint-Michel (aller – retour) à travers les petites routes du Bocage et du sud Manche. 3 parcours sont au programme : 110, 160 et 210 km. Des ravitaillements, au nombre de 3, sont prévus pendant le parcours. claude.robillard@ffvelo.fr +33 6 73 40 19 95 http://www.as-andaine.org/ Hippodrome Avenue de l’hippdrome Bagnoles de l’Orne Normandie

