Le Cyclo Club Gangeois présente, avec le concours de la Ville de Ganges, du Département de l'Hérault et le soutien logistique d'Hérault Sport, « 7 Cols en Cévennes ». Sur les routes du Tour de France 2020, cette Randonnée de Cyclotourisme, sous l'égide de la Fédération Française de Vélo, propose, le dimanche 8 mai, trois nouveaux parcours sur 75 km 1 400 m D+, 110 km 2 200 m D+ et 145 km 3 400 m D+.

