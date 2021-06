Orléans Place de la Loire Loiret, Orléans Cyclotourisme Place de la Loire Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Place de la Loire, le dimanche 11 juillet à 09:00

RDV quai du Châtelet (face à la place de la Loire) [L’Etape solognote](https://etape-solognote.fr) propose aux amateurs de vélo des balades autour d’Orléans et vers la Sologne. Il suffit de disposer d’un vélo en bon état et de son casque. Les mineurs doivent être accompagnés par un parent, âge minimum huit ans. Inscription obligatoire auprès de l’association. Parcours de 15 km

Balade en vélo autour d'Orléans et vers la Sologne

