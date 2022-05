CYCLOTOURISME. Organisation de la Venise Provençale Maison Pour Tous St julien les Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

CYCLOTOURISME. Organisation de la Venise Provençale Maison Pour Tous St julien les Martigues, 8 mai 2022, Martigues. CYCLOTOURISME. Organisation de la Venise Provençale

Maison Pour Tous St julien les Martigues, le dimanche 8 mai à 08:30

Présentation ———— A partir de 8h30 : Départ de la Maison pour Tous de Saint Julien les Martigues, 3 distances de 23, 33 et 45 km pour le VTT et une marche de 11 km à travers les collines de Saint Julien les Martigues. Localisation ————

Inscription sur le site htpp://www.martiguescylotourisme.fr ou sur place à partir de 7h30 jusqu’à 9h30 avec un supplément de 2 €. Tarifs: 6 € Marche – 8 € Licencié FFCT – 10 € Non licencié – Gratuit pour les moins de 18 ans.

Martigues Cyclotourisme organise la Coupe de Provence VTT et Marche. Cette compétition comprend 3 distances pour le VTT et une marche au départ de la Maison pour Tous de Saint Julien les Martigues. Maison Pour Tous St julien les Martigues Martigues Martigues Saint-Julien Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T08:30:00 2022-05-08T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Maison Pour Tous St julien les Martigues Adresse Martigues Ville Martigues lieuville Maison Pour Tous St julien les Martigues Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Maison Pour Tous St julien les Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

CYCLOTOURISME. Organisation de la Venise Provençale Maison Pour Tous St julien les Martigues 2022-05-08 was last modified: by CYCLOTOURISME. Organisation de la Venise Provençale Maison Pour Tous St julien les Martigues Maison Pour Tous St julien les Martigues 8 mai 2022 Maison Pour Tous St julien les Martigues Martigues Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône