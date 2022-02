Cyclotourisme – Le Bretzel du Mont Sainte-Odile Obernai Obernai Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Cyclotourisme – Le Bretzel du Mont Sainte-Odile
Obernai
2022-05-22 07:00:00

Le CAO Cyclo (Cercle Aloysia d'Obernai, section Cyclo) organise en parallèle de la fête du vélo : 5 circuits VTT, 6 circuits route avec une à 6 ascensions différentes du Mont Sainte-Odile au choix. Départ à partir de 7h.

+33 6 70 85 85 83

