le dimanche 22 mai à 06:30

**La plus grande randonnée cyclosportive** de la région du Léman avec une participation de plus de 3’000 cyclistes le 22 mai 2022. Il s’agit d’un parcours chronométré mais sans classement selon le temps (le classement est publié dans l’ordre alphabétique), accessible à toutes et tous. 3 distances sont proposées : Lausanne-Lausanne (176km | départ à Lausanne) Lausanne-Evian (64km | départ à Lausanne) Evian-Lausanne (112km | départ à Evian) Le samedi, une course enfant est proposée durant la remise des dossards le samedi 21 mai. Animations, restoration et bonne humeur, voila ce qui vous attend à la 19e édition du Cyclotour du Léman ! [Trailer Cyclotour 2022](https://www.youtube.com/watch?v=mKNu7U9DA98&ab_channel=HumansportsManagementAG) Plus d’informations : [www.cyclotour.ch](http://www.cyclotour.ch)

CHF 99.-

2022-05-22T06:30:00 2022-05-22T17:00:00

