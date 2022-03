Cyclosportive – Les boucles du Haut Béarn Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Cyclosportive – Les boucles du Haut Béarn Oloron-Sainte-Marie, 21 mai 2022, Oloron-Sainte-Marie. Cyclosportive – Les boucles du Haut Béarn Oloron-Sainte-Marie

2022-05-21 – 2022-05-22

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques L’évènement sportif “Les BOUCLES du HAUT BEARN” propose deux temps forts :

– Le samedi 21 Mai une randonnée GRAVEL avec deux circuits sur les vallées d’Aspe et de Barétous

– Le dimanche 22 mai, plusieurs parcours et courses cyclosportives

Des informations complémentaires seront prévues à partir du mois de février Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2021-11-09 par

