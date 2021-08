Cyclosportive “Larra-Larrau” Arette, 11 septembre 2021, Arette.

Cyclosportive “Larra-Larrau” 2021-09-11 08:30:00 – 2021-09-11

Arette Pyrénées-Atlantiques Arette

Epreuve franco-espagnole rassemblant plus de 1300 participants et proposant deux parcours de 100 et 146 km à des cyclistes d’un bon niveau qui devront notamment franchir les cols de la Pierre Saint-Martin et de Larrau, cols mythiques des Pyrénées.

Larra-Larrau

dernière mise à jour : 2021-08-21 par