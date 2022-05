Cyclosportive Ladagnous Eaux-Bonnes, 17 juillet 2022, Eaux-Bonnes.

Cyclosportive Ladagnous Eaux-Bonnes

2022-07-17 – 2022-07-17

Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques Eaux-Bonnes

Avec cette nouvelle épreuve, Matthieu LADAGNOUS, capitaine de route de la Groupama-FDJ et son club de toujours, le Vélo Club Nayais, vous emmènent sur les routes mythiques des cols d’Aubisque et du Soulor et vous proposent de découvrir, quelques jours avant les coureurs du Tour de France, l‘étonnant col de Spandelles. Trois cyclosportives et une randonnée permettront à chacun de s’engager sur un parcours à son niveau.

Entre Béarn et Bigorre, les vallées d’Ossau, du Lavedan et de l’Ouzom seront le théâtre d’une journée cycliste unique dans des décors sauvages et grandioses.

Chaque parcours célébrera l’un des quatre champions Nayais qui ont marqué l’Histoire du cyclisme. Victor FONTAN, Raymond MASTROTTO et Hubert ARBES,

Avec cette nouvelle épreuve, Matthieu LADAGNOUS, capitaine de route de la Groupama-FDJ et son club de toujours, le Vélo Club Nayais, vous emmènent sur les routes mythiques des cols d’Aubisque et du Soulor et vous proposent de découvrir, quelques jours avant les coureurs du Tour de France, l‘étonnant col de Spandelles. Trois cyclosportives et une randonnée permettront à chacun de s’engager sur un parcours à son niveau.

Entre Béarn et Bigorre, les vallées d’Ossau, du Lavedan et de l’Ouzom seront le théâtre d’une journée cycliste unique dans des décors sauvages et grandioses.

Chaque parcours célébrera l’un des quatre champions Nayais qui ont marqué l’Histoire du cyclisme. Victor FONTAN, Raymond MASTROTTO et Hubert ARBES,

Avec cette nouvelle épreuve, Matthieu LADAGNOUS, capitaine de route de la Groupama-FDJ et son club de toujours, le Vélo Club Nayais, vous emmènent sur les routes mythiques des cols d’Aubisque et du Soulor et vous proposent de découvrir, quelques jours avant les coureurs du Tour de France, l‘étonnant col de Spandelles. Trois cyclosportives et une randonnée permettront à chacun de s’engager sur un parcours à son niveau.

Entre Béarn et Bigorre, les vallées d’Ossau, du Lavedan et de l’Ouzom seront le théâtre d’une journée cycliste unique dans des décors sauvages et grandioses.

Chaque parcours célébrera l’un des quatre champions Nayais qui ont marqué l’Histoire du cyclisme. Victor FONTAN, Raymond MASTROTTO et Hubert ARBES,

la cyclosportive LADAGNOUS

Eaux-Bonnes

dernière mise à jour : 2022-03-26 par OT Eaux Bonnes Gourette