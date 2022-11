Cyclosportive La Pyrénéenne Argelès-Gazost Argelès-Gazost Catégories d’évènement: Argelès-Gazost

Hautes-Pyrnes EUR 45 50 Deux parcours cylosportifs à option ainsi qu’exceptionnellement un troisième, sont proposés :

– la 4 vallées, la 4 vallées « Extrême » (option).

– la 2 vallées, la 2 vallées « Solide » (option).

– la Tonique.

Un parcours non chronométré facile pour les adeptes de la balade-découverte à vélo tranquille :

– la cyclorando. Pour cette 17ème édition, La Pyrénéenne plantera son chapiteau à Bagnères de Bigorret, ville-départ, pour une arrivée à la Mongie.

Toujours conjointement organisée par les communes de Bagnères de Bigorre, Saint Lary et Argelès-Gazost, le concept général reste identique la.pyreneenne65@orange.fr https://www.lapyreneennecyclo.com/ Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost

