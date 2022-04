Cyclosportive “La Pierre-Jacques en Barétous” Aramits, 30 juillet 2022, Aramits.

Cyclosportive “La Pierre-Jacques en Barétous” Aramits

2022-07-30 08:30:00 – 2022-07-30

Aramits Pyrénées-Atlantiques Aramits

Deux randonnées non chronométrées (cyclo et VAE) :

– Rando La Pierre Jacques : 67 kms – Dénivelé + : 1600 m

– Rando La Pierre Jacques : 1140 kms – Dénivelé + : 2700 m

Un parcours libre : une course connectée, La Pierre-Jacques XXL, encore appelée Challenge des Pyrénées Sauvages. Inscription en ligne, permettant à une date libre entre mai et novembre un parcours de 375 km entre la France et l’Espagne, en empruntant une demi-douzaine de cols pour un dénivelé de 9000 m.

+33 5 59 88 95 38

Aramits

dernière mise à jour : 2022-04-01 par