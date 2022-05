Cyclosportive – La Périgordine Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac

Cyclosportive – La Périgordine Montignac, 11 juin 2022, Montignac. Cyclosportive – La Périgordine Montignac

2022-06-11 – 2022-06-12

Le SAMEDI : 14H00 – 1 PARCOURS GRAVEL , 60Km D+1060m 14H15 – 1 PARCOURS DÉCOUVERTE , Sympa – La Pitchoune !- 70Km – D+710 m 14H30 – 1 PARCOURS PITCHOUNETTE – 40Km D+480m Le DIMANCHE : 7H30 – 2 PARCOURS BAROUDEURS Libre choix en cours de route au point de séparation km 122 (Salignac-Eyvigues) Généreuse – La Périgordine !- 165 Km – D+1880 m Beau défi – La Mammouth !- 195Km – D+2310 m 9H00 – 2 PARCOURS CLASSIQUES Libre choix en cours de route au point de séparation km 46 (Salignac-Eyvigues) Beau challenge – La Lascaux !- 90Km – D+1220 m Superbe – La Panoramique ! 120 Km – D+1690 m RETRAIT DES DOSSARDS Au stade Montignac-Lascaux (itinéraire fléché) Samedi de 10h à 18h Dimanche de 6h30 à 8h30 Clôture des inscriptions le 31 mai 2022 Repas accompagnants (samedi soir / dimanche midi) : 13€ par repas +33 6 09 86 19 64

