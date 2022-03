CYCLOSPORTIVE LA MONTAGNACOISE FSGT Montagnac Montagnac Catégories d’évènement: Hérault

Montagnac Hérault Montagnac Le Team Montagnac Avenir Cycliste présente, sous l’égide de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, avec le concours de la Ville de Montagnac, du Département de l’Hérault, de la Région Occitanie et le soutien logistique d’Hérault Sport, la Cyclosportive la Montagnacoise. Deux circuits au choix de 109 km et 73 km sont proposés, l’inscription est gratuite pour les féminines. Horaires :

9h00 – Retrait des dossards – Maison des Associations – Avenue des Sports

11h00 – Départ du 109 km

