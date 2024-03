Cyclosportive La Matthieu Ladagnous Eaux-Bonnes, dimanche 9 juin 2024.

Cyclosportive La Matthieu Ladagnous Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Matthieu LADAGNOUS vous donne rendez-vous pour la troisième édition de la cyclosportive portant son nom. Il vous emmènera découvrir des routes légendaires sur lesquelles se sont écrites quelques-unes des plus belles pages du cyclisme. Ces routes, Matthieu les a sillonnées quotidiennement durant les 18 années de sa formidable carrière professionnelle comme l’avaient avant lui les grands champions nayais que furent Hubert ARBES, Raymond MASTROTTO et Victor FONTAN.

Les cols d’Aubisque, du Soulor et de Spandelles offriront leurs routes escarpées et leurs décors grandioses aux protagonistes des trois cyclosportives inscrites au Trophée Label d’Or.

INSCRIPTION https://pyreneeschrono.fr/evenement/la-matthieu-ladagnous-2024/ .

Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

