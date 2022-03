Cyclosportive : la matthieu Ladagnous Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Avec l’escalade des cols d’Aubisque, de Spandelles et du Soulor, LA MATTHIEU est l’épreuve reine de la journée. Dans des paysages époustouflants, vous emprunterez une bonne partie des routes qui seront le théâtre de la grande étape pyrénéenne du Tour de France 2022.

LA MATTHIEU célèbrera notre champion nayais Matthieu LADAGNOUS, capitaine de route de la formation Groupama-FdJ, vainqueur des Quatre Jours de Dunkerque 2007, de la Tropicale Amissa Bongo 2009, d’une étape du Tour de Wallonie 2011, des Boucles de l’Aulne 2013 et d’une étape de La Méditerranéenne 2016. 4 parcours à l’assaut des Cols de Légende : Aubisque, Soulor et Spandelles Accueil Avec l’escalade des cols d’Aubisque, de Spandelles et du Soulor, LA MATTHIEU est l’épreuve reine de la journée. Dans des paysages époustouflants, vous emprunterez une bonne partie des routes qui seront le théâtre de la grande étape pyrénéenne du Tour de France 2022.

