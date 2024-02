Cyclosportive La Claudio Chiappucci Rue du 11 Novembre 1918 Arnay-le-Duc, samedi 1 juin 2024.

La Cyclosportive La Claudio Chiappucci est un rendez-vous incontournable depuis plus de 20 ans à Arnay-le-Duc. Trois parcours cyclosportifs de 80 à 160 km et un parcours cyclotouriste de 60 km sont proposés. Ces parcours traversent la campagne de l’Auxois jusqu’aux frontières avec le Parc Naturel Régional du Morvan et jusqu’à la Vallée de l’Ouche.

Inscription obligatoire via le site internet EUR.

Début : 2024-06-01 08:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Rue du 11 Novembre 1918 Base de Loisirs de l’étang Fouché

Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

