Arnay-le-Duc Côte-d’Or Arnay-le-Duc 7 7 EUR 3 circuits cyclosportifs à travers l’Auxois, le Morvan et les vignobles

– la Claudio Chiappucci : 160 km (dénivelé 1609 m)

– la El Diablo : 102 km (dénivelé 800m)

– la Calimero : 80 km (dénivelé 600 m)

1 randonnée cyclotouriste : l’étape de Sestrières 92 : 36 km +33 3 80 90 07 55 http://www.cyclo-claudiochiappucci.fr/ 3 circuits cyclosportifs à travers l’Auxois, le Morvan et les vignobles

