Yvelines Atelier d’entretien et réparation vélo Cyclosapiens Les Clayes-sous-Bois, 21 octobre 2023, Les Clayes-sous-Bois. Atelier d’entretien et réparation vélo Samedi 21 octobre, 09h00 Cyclosapiens Venez nous rendre visite avec votre vélo pour bénéficier de conseils sur son entretien ou sa réparation. Nous serons aussi en mesure de faire des opération simples comme le réglage de dérailleurs ou les changements de patins de frein. Profitez en également pour découvrir l’atelier Cyclosapiens, qui a pour objectif de promouvoir le vélo en tant que mode de déplacement au quotidien à Plaisir, Villepreux et aux Clayes-sous-bois, en offrant une aide technique pour entretenir et réparer votre vélo. Il s’agit d’un espace convivial où tous les cyclistes peuvent se rencontrer, échanger des conseils et des astuces, et découvrir ensemble les joies du vélo. Cyclosapiens 27 rue Henri Prou 78340 Les Clayes-sous-Bois Les Clayes-sous-Bois 78340 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@cyclosapiens.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cyclosapiens
27 rue Henri Prou 78340 Les Clayes-sous-Bois
Les Clayes-sous-Bois
Yvelines
latitude longitude 48.820827;1.983702

