Cyclo’Ride Balade à Vélo Stade du Farigoulier Pertuis, dimanche 14 avril 2024.

Cyclo’Ride Balade à Vélo Stade du Farigoulier Pertuis Vaucluse

Votre Office de Tourisme vous invite à une excursion spéciale de Pertuis à Rognes à vélo, le dimanche 14 avril.

Au programme, une journée riche en découvertes des visites passionnantes mêlant histoire et nature, une immersion auprès des acteurs locaux du tourisme, et un délicieux pique-nique mettant en avant les produits du terroir.



Cette activité nécessite une inscription préalable avant le 11 avril, les places étant limitées. Le rendez-vous est fixé au parking du Farigoulier à 9h. Le tarif par personne est de 28€, incluant la balade, les visites guidées et le pique-nique. Les vélos à assistance électrique (VAE) et les VTT à assistance électrique (VTTAE) sont recommandés. L’activité est ouverte à partir de 13 ans et le niveau de difficulté est classé comme facile. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 17:30:00

Stade du Farigoulier 9005F Rte d’Aix

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@tourisme-pertuis.fr

L’événement Cyclo’Ride Balade à Vélo Pertuis a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme de Pertuis