Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire EUR 0 0 Pour fêter ses 35 ans, Musique / Pluriel invite les chalonnais et leur voisins à une balade chantée surprise dans le centre-ville de Chalon-sur-Saône. Après l’immobilisme forcé dans nos intérieurs, redécouvrons la vie à l’air libre, devenons touristes de notre propre ville. Curieux du banal, prenons plaisir à découvrir des recoins, levons les yeux, poussons des portes. Pédalons ou marchons ensemble, le nez au vent, à la rencontre des chanteurs. Les vendredi 13 et samedi 14 mai 2022, à la tombée du jour, à pied ou à vélo, venez flâner dans la ville. Par petits groupes, allez de surprise en surprise sur un parcours jalonné de pauses musicales et théâtralisées. Dans des lieux remarquables, savourez le répertoire éclectique des quelques 80 chanteurs, de 3 à 83 ans, de tous les ateliers de Musique / Pluriel, avec la complicité des Rondes de Nuit.

contact@musiquepluriel.fr +33 9 08 65 63 71 https://musiquepluriel.fr/

