CYCLOCROSS Saint-Christophe-sur-Roc Saint-Christophe-sur-Roc CC Val de Gâtine Saint-Christophe-sur-Roc Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Christophe-sur-Roc

CYCLOCROSS Saint-Christophe-sur-Roc, 18 décembre 2022, Saint-Christophe-sur-Roc CC Val de Gâtine Saint-Christophe-sur-Roc. CYCLOCROSS Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

2022-12-18 13:30:00 – 2022-12-18 Saint-Christophe-sur-Roc

Deux-Sèvres Saint-Christophe-sur-Roc Au plan d’eau de Cherveux/St Christophe.

Le 18 décembre a lieu le Cyclocross par l’association DESTINATION MTB RACE, une initiation est prévue pour les enfants de 5 à 8 ans dès 13h30 !

A vos chronos ! ‍♂️ ‍♀️

14h Catégories 2/GS/Minimes/Femmes/Benjamin.

15h30 Catégories 1 et 3 /Cadets

Renseignements 06 07 14 29 23 ou dere.benjamin@orange.fr

Buvette et entrée gratuite Au plan d’eau de Cherveux/St Christophe.

Le 18 décembre a lieu le Cyclocross par l’association DESTINATION MTB RACE, une initiation est prévue pour les enfants de 5 à 8 ans dès 13h30 !

A vos chronos ! ‍♂️ ‍♀️

14h Catégories 2/GS/Minimes/Femmes/Benjamin.

15h30 Catégories 1 et 3 /Cadets

Renseignements 06 07 14 29 23 ou dere.benjamin@orange.fr

Buvette et entrée gratuite +33 6 07 14 29 23 MTB Race Plan d’eau de Cherveux/St Christophe

Saint-Christophe-sur-Roc

dernière mise à jour : 2022-12-09 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Saint-Christophe-sur-Roc Autres Lieu Saint-Christophe-sur-Roc Adresse Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres CC Val de Gâtine Ville Saint-Christophe-sur-Roc CC Val de Gâtine Saint-Christophe-sur-Roc lieuville Saint-Christophe-sur-Roc Departement Deux-Sèvres

Saint-Christophe-sur-Roc Saint-Christophe-sur-Roc CC Val de Gâtine Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-christophe-sur-roc-cc-val-de-gatine-saint-christophe-sur-roc/

CYCLOCROSS Saint-Christophe-sur-Roc 2022-12-18 was last modified: by CYCLOCROSS Saint-Christophe-sur-Roc Saint-Christophe-sur-Roc 18 décembre 2022 Deux-Sèvres Saint-Christophe-sur-Roc Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres CC Val de Gâtine Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Saint-Christophe-sur-Roc CC Val de Gâtine Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres