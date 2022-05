Cyclo Tutti Frutti Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Château de Champs-sur-Marne, le vendredi 3 juin à 13:30

Grâce à son étonnant **vélo** recyclé, la M2IE vous prépare des **boissons** fraîches et fruitées. Redecrouvez vos cinq sens lors de petits **ateliers ludiques** et testez vos papilles avec une **dégustation** à l’aveugle.

Gratuit et sans réservation

Ce drôle de vélo-mixeur va étonner tous vos sens lors de dégustations fruitées.

2022-06-03T13:30:00 2022-06-03T17:00:00

