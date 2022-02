CYCLO SUD BOURGOGNE Viré, 23 avril 2022, Viré.

CYCLO SUD BOURGOGNE Viré

2022-04-23 – 2022-04-23

Viré Saône-et-Loire Viré

EUR 25 60 Retrouvez nous cette année la deuxième édition de la Cyclo Sud Bourgogne (héritière de la Bourguignonne) le samedi 23 avril prochain. Le but de cette épreuve est de valoriser le Massif Sud Bourgogne en vous faisant découvrir tout ses attraits. Deux parcours cyclosportifs chronométrés de 140 et 85 km vous attendent mais aussi si vous souhaitez profitez du paysage sans la pression du chronomètre, vous pourrez prendre le départ de nos randosportives de 85 et 60 km. Les amateurs de Gravel pourront arpenter pistes, chemins et routes sur un parcours de 65km en suivi d’itinéraire GPS.

Nous vous attendons nombreux sur ces nouveaux parcours !

inscription@lvorganisation.com

Retrouvez nous cette année la deuxième édition de la Cyclo Sud Bourgogne (héritière de la Bourguignonne) le samedi 23 avril prochain. Le but de cette épreuve est de valoriser le Massif Sud Bourgogne en vous faisant découvrir tout ses attraits. Deux parcours cyclosportifs chronométrés de 140 et 85 km vous attendent mais aussi si vous souhaitez profitez du paysage sans la pression du chronomètre, vous pourrez prendre le départ de nos randosportives de 85 et 60 km. Les amateurs de Gravel pourront arpenter pistes, chemins et routes sur un parcours de 65km en suivi d’itinéraire GPS.

Nous vous attendons nombreux sur ces nouveaux parcours !

Viré

dernière mise à jour : 2022-02-11 par